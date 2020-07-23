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Silahla yaralanma olayından 4 kişi serbest bırakıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. silahla 3 yerinden yaralandı. E.Ö.’nün kazara vuruldu iddia edildi ve yaralı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K., O.A., E.G. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.K., O.A., E.G. ve S.K. serbest bırakıldı.

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