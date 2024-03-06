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  4. Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı

Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı

İHA İHA
06.03.2024 14:57
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran ve yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2022 yılında da sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan ve geçtiğimiz sene de farklı bir olayda sevgilisini rehin alan eski polis 3’üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden binanın çatısında meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen T.T. (49) isimli eski polis memuru, çatıya çıkarak elindeki silahla rastgele havaya ateş açıp tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı hem de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde şahıs teslim olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T., çıkarıldığı adli makamlarca ‘Silahla Tehdit Suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCESİNDE DE SİLAHLA ŞEHRİ BİRBİRİNE KATMIŞTI: 3’ÜNCÜ KEZ TUTUKLANDI

Öte yandan, çatıda elindeki silahla dehşet saçan T.T., 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı Ulu Sokak’ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açıp, 2 Temmuz 2023 tarihinde ise Adapazarı ilçesinde kız arkadaşını rehin alarak, ekiplere zorluk çıkarmıştı. Şahıs 3’üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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