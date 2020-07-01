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Silahlı kavgada hayatını kaybeden adam toprağa verildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.07.2020 19:11 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteri arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Ahmet Yılmaz ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi.Geçtiğimiz günlerde Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteri arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurulan Ahmet Yılmaz ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi.
Geçtiğimiz günlerde Uşak’ta bir restoranda işletme sahibi ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada işletme sahibi Ahmet Yılmaz, silahla vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi 3 şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ikindi namazına müteakiben Şehitler 2 Mezarlığına defin edildi. Yılmaz’ın cenaze namazındaki yoğunluk ise dikkatlerden kaçmadı.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:16

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Candan Eczanesi
Pamukkale
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
Gökkuşağı Eczanesi
Pamukkale
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