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Silahlı kavgada yaralanan şahıs 5 gün sonra hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 08.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde kavga sonucu silahla yaralanan bir şahıs 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay 3 Temmuz gecesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde kavga sonucu silahla yaralanan bir şahıs 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay 3 Temmuz gecesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli şahıs ile Ahmet Ayboğa arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu her iki kişi yaralandı. Yaralı iki şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşam mücadelesi 5 gün sürdü
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet Ayboğa, 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin de gözetim altında devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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