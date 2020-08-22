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Silahlı saldırı cinayetinin zanlıları tutuklandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.08.2020 16:57 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alaplı ilçesinde önceki gün silahlı saldırı sonucu Yavuz Beşikçi ve Emine Aslan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Z.H.

Silahlı saldırı cinayetinin zanlıları tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alaplı ilçesinde önceki gün silahlı saldırı sonucu Yavuz Beşikçi ve Emine Aslan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Z.H. C.H. ile S.T, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgu ve işlemleri tamamlandı. Savcılık makamınca ifadeleri alınan 3 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme heyeti, alınan ifadeler ışığında olaya yardım ve yataklık ettikleri iddiası ile taksi sürücüsü Z.H. ve yanında ki C.H. ile S.T. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırı cinayetinin zanlıları tutuklandı

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