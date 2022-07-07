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Silahlı saldırıda ölen doktoru Karabük'teki eski mesai arkadaşları anlattı

07.07.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıda ölen doktoru Karabük'teki eski mesai arkadaşları anlattı

Konya'da hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın 10 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki eski mesai arkadaşları, büyük üzüntü yaşıyor.

Karakaya ile 10 yıl Kardiyoloji bölümünde mesai yapan Prof. Dr. Orhan Önalan, 2013 yılında Ekrem Karakaya ile Karabük'te çalışmaya başladığını anlattı.

Ekrem Karakaya'nın çok iyi arkadaş, insan ve hekim olduğunu dile getiren Önalan, "Acım çok büyük fakat öfkem de bir o kadar büyük. Dünden beri birlikte çalıştığımız yoğun bakıma, ameliyathaneye, anjiyografiye ve servislere gidiyorum, her yerde Ekrem'i görüyorum. Çoğu kez hastanede hastası kalmışsa tatilini, bayramını iptal eder, gitmezdi." dedi.

Karakaya'ya 6 yıl sekreterlik yapan Arzu Altun ise bir doktoru değil, kardeşini kaybettiğini ifade etti.

Doktorun kesinlikle böyle bir ölümü hak etmediğini vurgulayan Altun, "Hastalarının başını, sırtını okşayan bir insandı. Hiçbir hastaya sesini yükseltmezdi. Bu hastaneye ikinci bir Ekrem asla gelmez. Bunu mu hak etti? Bence teşekkür gerekiyordu." diye konuştu.

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