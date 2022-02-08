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Silahlı saldırıya uğrayan Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy kimdir? Aziz Aksoy kaç yaşında?

08.02.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıya uğrayan Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy, yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Esenler Erokspor'da kiralık olarak onayan futbolcu ve ailesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar kan dondurdu. Peki Aziz Aksoy kimdir? Aziz Aksoy kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Silahlı saldırıya uğrayan Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy kimdir? Aziz Aksoy kaç yaşında?

Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesi silahlı saldırıya uğradı. Şu an Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen Aziz Aksoy ile ailesinin durumuna ilişkin yapılan açıklama duyanların kanını dondurdu. Peki Aziz Aksoy kimdir? Aziz Aksoy kaç yaşında? İşte, Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy'un futbol hayatına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

AZİZ AKSOY KİMDİR?

Aziz Aksoy 12 Temmuz 2000 tarihinde doğdu.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy Esenler Erokspor'da oynuyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek.

AZİZ AKSOY KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine dün silahlı saldırı düzenlendi.

ÇAYKUR RİZEPOR'DAN AZİZ AKSOY İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çaykur Rizepor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuzun annesi, babası ve kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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