Şilan Makal: Ünlü isimler DM'den yürüyor...

Oyuncu Şilan Makal, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk oldu.

'Yeni Gelin' dizisine ilk başladığı dönem değişik tepkiler aldığını söyleyen oyuncu, "İlk bölümlerde kötü karakter olarak diziye başladım. Sokakta, 'Dilan yılan' diyorlardı...

Başta kendimi kötü hissettim. Sonra oyuncu koçum ve sevdiklerim, 'Bu senin başarılı olduğunu gösteriyor' dediklerinde hoşuma gitti" diye konuştu.

Sosyal medyadan evlilik teklifleri aldığını söyleyen Şilan Makal, ''İki bine yakın teklif geldi'' dedi.

Ünlü isimlerin de DM'den kendisine yürüdüğünü belirten oyuncu, ''Bazen aralarında tanıdık isimler oluyor. Ama sosyal medyadan biriyle arkadaşlık kurmak bana sahte geliyor. Mesajlara cevap vermiyorum'' açıklamasını yaptı.



