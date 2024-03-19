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  4. Silivri'de ölümlü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

Silivri'de ölümlü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

AA AA
19.03.2024 07:27
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Hayatını kaybeden Anıl Aci'nin, Eyüpsultan'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu öğrenildi

Silivri'de emniyet şeridindeki otomobilden inen kişiye çarparak ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı.

Kavaklı Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde 11 Mart'ta, S.A. ve Anıl Aci'nin içinde bulunduğu 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Otomobildekiler, aracı emniyet şeridine çekerek aşağıya indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen S.İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı tır, önce otomobile, ardından Anıl Aci'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alınan S.İ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anıl Aci'nin, Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Silivri Adliye kaza

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