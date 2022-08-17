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Silivri'de otomobilde 23 kilo 52 gram eroin ele geçirildi

17.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de otomobilde 23 kilo 52 gram eroin ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Silivri'de durdurulan otomobilde 23 kilo 52 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "narkotik madde ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, dün akşam saatlerinde Selimpaşa Mahallesi D-100 kara yolu kuzey yol Tekirdağ istikametindeki bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada, koltuk üzerindeki poşet içerisinde 7 kilo 91 gram, arka koltuğun altında ise 15 kilo 61 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik madde ticareti suçundan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlenen otomobildeki şüpheliler K.A, K.E. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Haklarında "narkotik madde ticareti" suçundan adli işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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