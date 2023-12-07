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Silvan ilçesine atıksu arıtma tesisi yapılıyor

07.12.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK ortaklığıyla Silvan ilçesine Atıksu Arıtma Tesisi kuruluyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, yer altı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde inşa ettiği atıksu arıtma tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Silvan’a kazandırılacak çevre dostu atıksu arıtma tesisi projesiyle ilçeye 92 kilometre kanalizasyon hattı ile 3.1 kilometre terfi hattı kurulacak. Alt yapı sorununu çözecek projeyle ilçedeki kanalizasyon sisteminin iletimi arıtma tesisine aktarılacak bu sayede atık suların doğaya zarar vermesi önlenecek.

Etüt çalışmaları süren tesisin yer tespiti için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve teknik ekip sahada incelemede yaptı. Projeyi ilçenin nüfus ve imar planına uygun hazırladıklarını vurgulayan Tutşi, özellikle yer altı su kaynaklarının korunması açısından atıksu arıtma tesisinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 2024’de birçok ilçeye atıksu arıtma tesisi inşa etmeyi hedeflediklerini aktaran Tutşi, atıksu arıtma tesisleriyle ekolojik yapının zarar görmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Silvan Atıksu Arıtma Tesisini son teknolojiyi baz alarak donatacaklarını belirten Tutşi, projenin uzun yıllar vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vereceğini dile getirdi.

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