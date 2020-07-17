Silvan’da futbol okulu açılıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Bucaspor Futbol okulu açılıyor. Bucaspor’un Silvan’da açılacak futbol akademisinde Güneydoğu bölgesinde yetenekli gençleri spora kazandıracağı belirtildi.

Altyapı projelerine önem veren Bucaspor’un Türkiye’de örnek olabilecek futbol okulunu Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde açtıklarını söyleyen Başkan Mehmet Sevinç, kendi memleketi olan Silvan’ın gençlerine sahip çıkma adına vefa borcunu ödediklerini söyledi.

Başkan Sevinç, Bucaspor futbol okulu olarak 6-14 yaş gurubu kayıtları alırken, seçmelere büyük yaş guruplarının da katılabileceğini belirtti. Bucaspor Kulüp Başkanları Cihan Aktaş ile Mehmet Sevinç, memlekete olan vefa borçlarını futbol okulu kurup Güneydoğu gençleri Türk sporuna kazandırmayı amaçlayarak Silvan’da futbol okulu açmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

"Memleketime vefa borcum var"

Bu gün o vefa borcunu ödeme günü olduğunu belirten Bucaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sevinç, "Ben Silvan’da doğup büyüdüm. Silvanspor’da futbol ile tanıştım. Uzun yıllardır İzmir’de yaşıyorum. İnşaat sektörünün dışında Bucaspor’da yöneticilik yaparak gençlerimizi Türk futboluna kazandırmaya çalışıyor. Bir çok ilde ve ilçede futbol okullarımız mevcuttur. Dolayısıyla Cihan Aktaş başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte Silvan ilçemizde bir futbol okulunu kurmak ve Güneydoğudaki yetenekli çocuklarımızı, gençlerimiz Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede büyük bir eksiklik olduğunu gördük. Bu nedenle bireysel yetenekli çocuklara ve gençlere futbol ve diğer dallarda spor eğitimi konusunu önceliğimize aldık. Teknik heyetimiz hocamız Soner Keleş yönetiminde sporcu yetişmesini sağlayacaklar. Bizim çalışmalarımız bu nedenle çok önemsiyoruz” dedi.