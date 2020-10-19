Silvan’da Muhtarlar Günü kutlandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedbirleri alınarak Muhtarlar Günü kutlandı.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, kırsal ve mahalle muhtarları Hükümet Konağı Atatürk anıtı önünde toplanarak anıta çelenk sundu. Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş’in Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar adına konuşma yapan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, "Muhtarlarımız bulundukları mahalle ve kırsal mahallerde, devletimizin tüm kesinlerini temsil etmektedirler. Ayrıca devletimiz ve milletimiz arasında köprü vazifesini üstlenmektedirler. Bu nedenle 19 Ekim Muhtarlar Günü olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, sağ olanlara da sıhhat afiyet dilerim. Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar Kaymakam Ömer Faruk Çelik’ ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Çelik, "Sizlerle yaklaşık bir aydan beri görev yapıyorum. Hepimizin bildiği üzere bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmamız için sosyal mesafe, maske kurallarına uyulması ve izole olan hastalarımızın dışarı çıkmaması konusunda hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Tüm muhtarlarımızın duyarlı davranacağına inanıyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar günü kutlu olsun" diye konuştu.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun gönderdiği hediye paketlerini muhtarlara dağıttı.

