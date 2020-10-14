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Silvan’da tarihi konaklar turizme kazandırılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığı kent turizmini güçlendirmek amacıyla harap haldeki iki tarihi konağı restore edecek.Silvan Kaymakamlığı, kent turizmini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamlığı kent turizmini güçlendirmek amacıyla harap haldeki iki tarihi konağı restore edecek.
Silvan Kaymakamlığı, kent turizmini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kaymakamlık, harap halde bulunan iki tarihi konağı restore edip turizme kazandıracak. Konu ile ilgili bilgi veren Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede harabe halde bulunan tarihi Ali Ağa Konağı ile Üstünler Konağının restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi. kaymakam Çelik, "Bu anlamda çalışma arkadaşlarım her iki tarihi konakta gerekli incelemeleri yaptı. Projelerle birlikte her iki konağımızı da çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hizmete açacağız. Silvan tarihi bir kenttir bu kentin turizme kazandırılması için de çalışmalarımız her alanda devam edecektir" dedi.

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