Silviu Lung, Anıtkabir'i ziyaret etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman yeni sezon öncesi oyuncularına verdiği izin sonrası Sarı-Kırmızılıların Rumen kalecisi Lung, eşi ile birlikte iznini Ankara’da geçirdi.
Eşi ile birlikte Ata’nın huzuruna çıkan Rumen kaleci çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması ile büyük takdir topladı. Silviu Lung, sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafına 'Ata’nın huzurunda - Anıtkabir' notu düştü.
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