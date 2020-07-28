YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Silviu Lung tarihe geçti

Silviu Lung tarihe geçti

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.Bu sezon topladığı 32 puanla 17.sırada kalarak küme düşen Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’de en çok kurtarış yapan futbolcu olarak tarihe geçti.34 haftalık Süper Lig’de 29 maçta görev yapan Rumen kaleci Silviu Lung, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı.

Silviu Lung tarihe geçti

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
Bu sezon topladığı 32 puanla 17.sırada kalarak küme düşen Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’de en çok kurtarış yapan futbolcu olarak tarihe geçti.
34 haftalık Süper Lig’de 29 maçta görev yapan Rumen kaleci Silviu Lung, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. 29 maçta 55 gol yiyen Lung, en çok golü Kasımpaşa (5 gol) maçında kalesinde gördü.
Lung, yediği goller yanı sıra yaptığı kurtarışlar ile takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Takım kaptanlığını üstlenen Rumen file bekçisi, yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Lung’un peşinden en çok kurtarış yapan bir başka kaleci ise Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Süper Lig 2019/20 sezonunun en çok kurtarış yapan kalecileri:
123 - Silviu Lung
114 - Uğurcan Çakır
103 - Fabien Farnolle
99 - Mert Günok
97 - Mamadou Samassa
93 - Günay Güvenç
81 - Adam Stachowiak
79 - Fernando Muslera
78 - Korcan Çelikay
77 - Fatih Öztürk

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Doğumdan 8 ay sonra podyumda! Doğumdan 8 ay sonra podyumda!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden düşme açıklaması

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:00
Yatsı
21:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor ikinci kez kazandı

Kayserispor ikinci kez kazandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.