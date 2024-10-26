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Şimdi de Yunus Akgün'ü istiyorlar! Benfica yetkilileri, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a gelecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 09:31
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Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla dudak ısırtan Yunus Akgün'e Benfica kancayı taktı. Kerem Aktürkoğlu'ndan bir hayli memnun olan Portekiz ekibi, Yunus Akgün'ü takibe aldı.

Şimdi de Yunus Akgün'ü istiyorlar! Benfica yetkilileri, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a gelecek
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Yunus Akgün, Benfica'nın dikkatini çekti. 24 yaşındaki futbolcu için scout görevlendiren Portekiz ekibi, memnun kalması durumunda transfer teklifi yapacak.

KEREM 'OKEY' VERDİ

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün transferi için Benfica yönetimine olumlu referans verdi. Bu hamle sonrası Portekiz ekibi Galatasaray maçlarına scout gönderme kararı aldı.

BEĞENİLİRSE TEKLİF YAPILACAK

İlk yarının sonuna kadar hemen hemen her maçı izleme kararı alan Benfica yetkilileri, Yunus'u beğenmesi halinde resmi teklif yapacak.

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Yunus Akgün benfica galatasaray
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