Şimdi de Yunus Akgün'ü istiyorlar! Benfica yetkilileri, milli oyuncuyu izlemek için İstanbul'a gelecek

Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Yunus Akgün, Benfica'nın dikkatini çekti. 24 yaşındaki futbolcu için scout görevlendiren Portekiz ekibi, memnun kalması durumunda transfer teklifi yapacak.

KEREM 'OKEY' VERDİ

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün transferi için Benfica yönetimine olumlu referans verdi. Bu hamle sonrası Portekiz ekibi Galatasaray maçlarına scout gönderme kararı aldı.

BEĞENİLİRSE TEKLİF YAPILACAK

İlk yarının sonuna kadar hemen hemen her maçı izleme kararı alan Benfica yetkilileri, Yunus'u beğenmesi halinde resmi teklif yapacak.