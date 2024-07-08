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"Şimdi kendime çalışma zamanı" demişti! Serdar Ortaç'ın kazancı gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 06:57
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç şu sıralar kazancıyla gündemde. Yoğun konser temposuna giren Ortaç'ın her sahneye çıkışında 1.5 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

"Şimdi kendime çalışma zamanı" demişti! Serdar Ortaç'ın kazancı gündemde

“Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım" diyerek adından söz ettiren Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla dikkat çekiyor.

Alkol ve sigarayı bırakan Ortaç yoğun bir konser takvimine sahip. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre bu takvim sayesinde şarkıcı bir kazanç elde edecek.

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Eylül sonuna kadar pek çok konser verecek olan Serdar Ortaç, 3 ay boyunca 80 konsere çıkmayı planlıyor.

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İddiaya göre Ortaç’ın her sahneden cebine ise 1.5 milyon TL kalacak.

Borçlarını kapatabilmek için çok çalıştığını söyleyen Serdar Ortaç, “15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah bu defa parayı tutarım” demişti.


Express


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Serdar Ortaç
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