İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatilde! Verdiği kilolar dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak güçlü sesiyle adından söz ettiriyor. Zaman zaman babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına gösterdiği tepkilerle gündeme gelen genç şarkıcı fit görünümüyle adından söz ettirdi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde resmen eridi. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak sezonun stresini atmak için tatile gitti.
Dilan Çıtak şezlongta sere serpe uzanıp verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. Çıtak'ın eşi pozları görünce paylaşıma "Aloooo" yazdı.
Şarkıcı ise kocasına "Sevgilim" yanıtını verdi.
Pozlarıyla beğeni toplayan Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söylemişti.