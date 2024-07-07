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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatilde! Verdiği kilolar dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatilde! Verdiği kilolar dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 10:32
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İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak diyet ve sporu aksatmayarak resmen eridi. Fit görünümü sonrası tarzı da dikkat çeken Çıtak tatil pozlarıyla beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tatilde! Verdiği kilolar dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak güçlü sesiyle adından söz ettiriyor. Zaman zaman babasının gölgesinde mesleğini icra ettiği iddialarına gösterdiği tepkilerle gündeme gelen genç şarkıcı fit görünümüyle adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son dönemde resmen eridi. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişimiyle de dikkat çeken Dilan Çıtak sezonun stresini atmak için tatile gitti.

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NASIL ZAYIFLADI?

Dilan Çıtak şezlongta sere serpe uzanıp verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. Çıtak'ın eşi pozları görünce paylaşıma "Aloooo" yazdı.

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Şarkıcı ise kocasına "Sevgilim" yanıtını verdi.

Pozlarıyla beğeni toplayan Dilan Çıtak zayıflığını bol yürüyüş ve spora borçlu olduğunu söylemişti.

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Express


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İbrahim Tatlıses
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