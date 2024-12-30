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Şimdi rakipler korksun! Galatasaray'a sponsorlardan dev gelir...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 13:08
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Galatasaray bu sezon üst üste 3. kez şampiyonluğun en büyük adayı olarak görünürken Sarı-Kırmızılılar mali anlamda da başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Şimdi rakipler korksun! Galatasaray'a sponsorlardan dev gelir...

Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın bu sezon giydiği forma için sponsorlarla yaptığı anlaşmanın bedeli toplamda 1 milyar 134 milyon TL'ye ulaştı.

AVRUPA'DA AYRI SPONSOR

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Avrupa maçları için ayrı göğüs sponsorluğu alınması, gelirin artmasını sağladı. Ligde göğüs sponsorluğu için Sixt fırmasından 245 milyon TL alan Galatasaray, Avrupa müsabakalarında ise Socar firmasından toplamda 15 milyon euro (551 milyon TL) ücret alıyor.

SADECE GÖĞÜS SPONSORLUĞU 796 MİLYON

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Sarı-kırmızılıların sadece göğüs sponsorluğundan elde ettiği rakam 796 milyon lira. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri, belirli başarılara göre bonus içeriyor. Galatasaray, hedeflenen başarılara ulaştığında, sponsorluk gelirleri artacak. Bilyoner (kol), Pasifik (sırt), Arkham (sol kol), Alpcans (kol altı) ile yapılan anlaşmalardan ise Galatasaray 338 milyon TL kazanıyor.

Yönetim, sponsor gelirlerini artırmak için firmalarla görüşmelerini sürdürüyor ve kısa süre içinde yeni anlaşmaların da açıklanması bekleniyor.

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Süper Lig Dursun Özbek son dakika galatasaray sponsor
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