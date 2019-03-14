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Şimdi tam zamanı! Burun kıvırıyoruz ama yurt dışında bonfile ile yarışıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Sakatat çeşitleri arasında belki de en az bilineni uykuluktur. Mart, nisan aylarında tazesini bulabileceğiniz uykuluk, sınırlı miktardadır ve bu dönemde oldukça lezzetlidir. Uykuluk, bağırsaklarla karıştırılsa da aslında hiçbir ilgisi yoktur, hayvanın çeşitli hormonlarının salgılandığı bezlerdir. İşte nadir bulunan ve belirli zamanlarda en tazesini yiyebileceğimiz uykulukla ilgili tüm detaylar...

Toplumda sakatat pek sevilen bir yemek türü değildir, ancak ön yargısız yaklaşıldığında tadına doyamaz kimse. Burun çevirip yemeyi tercih etmediğimiz sakatat ürünleri arasında en az bilineni ve lezzetiyle damak çatlatanı uykuluktur. Hayvanın 3 bölgesinden elde edilen uykuluk, timus ve pankreas bölgelerinde bulunan bazı salgı bezlerinden oluşmaktadır.

Şimdi tam zamanı! Burun kıvırıyoruz ama yurt dışında bonfile ile yarışıyor

Gerdan, fındık ve ciğer uykuluk olmak üzere 3 çeşidi bulunur

Gerdan, fındık ve ciğer uykuluk olmak üzere 3 çeşidi bulunur
Gerdan uykuluk; kuzunun gerdan kısmından çıkar. Ciğer uykuluk; yürek kısmından çıkar. Fındık uykuluk ise kuzunun bumbar kısmında çıkarılır.

Pişirilmesi oldukça zahmetli ancak yemesi bir o kadar keyiflidir

Pişirilmesi oldukça zahmetli ancak yemesi bir o kadar keyiflidir
En lezzetlisi kuzu ve danadan elde edilendir. Yumuşak yapısı olduğu için pişirirken dikkatli olunması gerekir. Uykuluğun suda bekletilip dış zarının temizlenmesi gerekir. Kan ve kıkırdaklardan ayıklanan uykuluk dinlendirildikten sonra pişirilmelidir.

Dışının kıtır içinin ise sulu kalması lezzeti açısından önemlidir

Dışının kıtır içinin ise sulu kalması lezzeti açısından önemlidir
Yağlı yapısı ona asıl lezzetini kazandırır. Izgara ya da tavada kızartırılarak yapıldığında tadından yenmez. Taze kekik ve kimyon ile uykuluğa son dokunuşları yaparak tadını şahlandırabilirsiniz.

Bize göre yurt dışında uykuluğa ilgi büyüktür

Bize göre yurt dışında uykuluğa ilgi büyüktür
Türkiye'ye oranla fiyatları daha pahalıdır. Öyle ki uykuluk fiyatı yurt dışında bonfile ile yarışır durumdadır. Bir hayvandan en fazla 2,3 porsiyon elde edilir. Talep de fazla olunca fiyatı artıyor ve bulunması biraz güç olabiliyor.

Uykuluk, iyi bir C vitamini kaynağıdır

Uykuluk, iyi bir C vitamini kaynağıdır
Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Ancak yağlı bir sakatat olduğu için porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerekmektedir.
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