Şimdi zamanda yolculuk vakti! Hayran olduğumuz ünlü isimler gençlik halleriyle buluştu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 05.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Zamanda geriye dönüp genç halinizle tanıştığınızı hayal edin. Ona ne demek isterdiniz?

Hollandalı Sanatçı Ard Gelinck, zaman makinasını bulamadı ancak photoshopla ünlüleri gençlik halleriyle bir araya getirdi.

Ünlü isimler gençlik halleriyle bir araya geldi!

Freddie Mercury

Freddie Mercury

Matt Leblanc

Matt Leblanc

Emma Watson

Emma Watson

Michelle Obama

Michelle Obama

Tom Hanks

Tom Hanks

Harrison Ford

Harrison Ford

David Bowie

David Bowie

Barack Obama

Barack Obama

Johnny Depp

Johnny Depp

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Pink

Pink

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Britney Spears

Britney Spears

Richard Gere

Richard Gere

Julia Roberts

Julia Roberts

Amy Winehouse

Amy Winehouse

Adele

Adele

Michael Jackson

Michael Jackson

Christina Applegate

Christina Applegate

Tom Selleck

Tom Selleck

Tina Turner

Tina Turner

Drew Barrymore

Drew Barrymore

Will Smith

Will Smith

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone

Paul McCartney

Paul McCartney

George Michael

George Michael

Robert De Niro

Robert De Niro

Brad Pitt

Brad Pitt

Madonna

Madonna

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi

Robbie Williams

Robbie Williams

Ed Sheeran

Ed Sheeran

Courteney Cox

Courteney Cox

Mick Jagger

Mick Jagger

George Clooney

George Clooney
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Ard Gelinck ÜNLÜLER zamanda yolculuk

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