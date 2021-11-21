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Şimdilerde ne yapıyor? İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!

21.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yelda Reynaud, bir zamanlara damga vuran Parmaklıklar Ardında dizisinde Aliye rolüne hayat vermişti. Parmaklıklar ardında dizisinde Sinan Albayrak, Cengiz Bozkurt, Özlem Düvencioğlu gibi oyuncular yer aldı. Aliye rolündeki performansı ile adını geniş kitlelere duyuran Yelda Reynaud'un son hali görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Şimdilerde ne yapıyor? İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!

13 Aralık 2007 - 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan Parmaklıklar Ardında dizisinde çeşitli suçlardan ötürü hapishaneye girmiş farklı karakterdeki kadınların hikayesi ekran önüne geldi. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Parmaklıklar Ardında 3 sezon 106 bölüm sürdü. Dizide sergilediği performans ile uzun süre konuşulan kişilerden biri de Yelda Reynaud oldu.

YELDA REYNAUD KİMDİR? YELDA REYNAUD'UN SON HALİ

17 Ocak 1972 Viyana, Avusturya doğumlu Yelda Reynaud 49 yaşındadır. Parmaklıklar Ardında dizisi ile akıllara kazınan Yelda Reynaud. Paris'in en ünlü tiyatro okullarında 6 sene eğitim aldı. Birden fazla tiyatro, dizi ve film projelerinde yer alan Yelda Reynaud'un oyunculuk alanında birçok ödülü bulunuyor.

Şimdilerde ne yapıyor? İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!

Yelda Reynaud Anlat İstanbul, Nefes Nefese, Yara gibi projelerde yer aldı. Yelda Reynaud en son, Gani Rüzgar Şavata ve Hakan Gürtop tarafından yönetilen Ahmet Kaya'nın hayat hikayesinin anlatıldığı 2020 yapım yılı olan İki Gözüm Ahmet filminde oynadı.

Bir zamanlara damga vurmuştu! İşte Parmaklıklar Ardında dizisinin Aliye'si Yelda Reynaud'un son hali!

YELDA REYNAUD ÖDÜLLERİ

2005 Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Anlat İstanbul)
2004 SİYAD - En İyi Kadın Oyuncu
2000 SİYAD - En İyi Kadın Oyuncu
1999 Uluslararası İstanbul Film Festivali - Jüri Özel Ödülü
1999 ÇASOD - En İyi Kadın Oyuncu
1998 Uluslararası Alexandria (Mısır) Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
1998 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu
1998 Mar Del Plata (Arjantin) Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

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