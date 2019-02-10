Simge'den hayranlarına yeni klip müjdesi!

Son klibi 'Öpücem' ile dinlenme rekorları kıran Simge, sevenlerinin yoğun alkışı eşliğinde sahne aldı. "Herkesin keyfi yerinde, bu gece size çok güzel şarkılar söyleyeceğim, adeta 90 dakikalık bir terapi olacak" diyerek konserine başlayan güzel şarkıcı, gönüllere taht kuran "Miş miş" şarkısını seslendirdi.

Yıldız Tilbe'ye selam göndererek 'Aşığım'ın ardından "Daha tatlısı yazılmadı" diyerek 'Tatlım Tatlım'ı söyledi. Siyah uzun çizme, şort ve kürkle sahne alan daha sonra kürkü çıkaran genç şarkıcıya kürkünün gerçek olup olmadığı sorulunca "Burası soğuk diyerek yakı taktılar konserden önce. Yaktı beni, yakıyı ve kürkü çıkardım. Hayır tabii ki. Ben hayvanları seviyorum, tam bir hayvan severim" dedi.

Sürpriz yaparak yeni klip şarkısı 'Aşkın Olayım'ı ilk kez Trump AVM ziyaretçileri için seslendiren Simge, "Bir haftaya kadar izliyor olacaksınız. İşte benim en sevdiğim şarkı 'Yankı'yı birlikte söyleyeceğiz" dedi.

Kendi şarkıları dışında sahnede söylemekten zevk aldığı parçaları da seslendiren Simge, 'Öpücem'i yoğun istek üzerine bir kez daha söyledi ve sahneden ayrıldı.

