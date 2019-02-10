MAGAZİN

Simge'den hayranlarına yeni klip müjdesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 23:37 | Son Güncelleme

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, önceki akşam Trump Alışveriş Merkezi'nin terasında yer alan Trump Cadde'de sahne aldı.

Simge'den hayranlarına yeni klip müjdesi!

Son klibi 'Öpücem' ile dinlenme rekorları kıran Simge, sevenlerinin yoğun alkışı eşliğinde sahne aldı. "Herkesin keyfi yerinde, bu gece size çok güzel şarkılar söyleyeceğim, adeta 90 dakikalık bir terapi olacak" diyerek konserine başlayan güzel şarkıcı, gönüllere taht kuran "Miş miş" şarkısını seslendirdi.

Yıldız Tilbe'ye selam göndererek 'Aşığım'ın ardından "Daha tatlısı yazılmadı" diyerek 'Tatlım Tatlım'ı söyledi. Siyah uzun çizme, şort ve kürkle sahne alan daha sonra kürkü çıkaran genç şarkıcıya kürkünün gerçek olup olmadığı sorulunca "Burası soğuk diyerek yakı taktılar konserden önce. Yaktı beni, yakıyı ve kürkü çıkardım. Hayır tabii ki. Ben hayvanları seviyorum, tam bir hayvan severim" dedi.

Sürpriz yaparak yeni klip şarkısı 'Aşkın Olayım'ı ilk kez Trump AVM ziyaretçileri için seslendiren Simge, "Bir haftaya kadar izliyor olacaksınız. İşte benim en sevdiğim şarkı 'Yankı'yı birlikte söyleyeceğiz" dedi.

1549746032_Simge7

Kendi şarkıları dışında sahnede söylemekten zevk aldığı parçaları da seslendiren Simge, 'Öpücem'i yoğun istek üzerine bir kez daha söyledi ve sahneden ayrıldı.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan ilk defa ekranda!Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan ilk defa ekranda!
Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'den Sevgililer Günü sürprizi!Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'den Sevgililer Günü sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simge simge konser

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Pelin Akil: Doktor da biz de şok olduk

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Çılgın Sedat gözyaşları içinde anlattı! 'Her şeyimi sattım' dedi ve ekledi...

Çılgın Sedat gözyaşları içinde anlattı! 'Her şeyimi sattım' dedi ve ekledi...

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluştu!

Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın kötü adamlarıyla buluştu!

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan ilk defa ekranda!

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan ilk defa ekranda!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'den hayranlarına Sevgililer Günü sürprizi!

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'den Sevgililer Günü sürprizi!

Şarkıcı Ebru Polat makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı

Ebru Polat'tan makyajsız paylaşım!

İrem Derici: 14 Şubat benim için baba demek

İrem Derici: 14 Şubat benim için baba demek

'Uzun yıllar sürecek bir ilişki'

'Uzun yıllar sürecek bir ilişki'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.