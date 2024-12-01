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  4. Simge minicik eteğiyle sahneye çıktı! 16 cm topuklu ayakkabısı onu durdurmadı, resmen döktürdü

Simge minicik eteğiyle sahneye çıktı! 16 cm topuklu ayakkabısı onu durdurmadı, resmen döktürdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 10:30
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Son dönemde Icardi'ye gönderme yaptığı iddia edilen paylaşımlarıyla adından söz ettiren Simge Sağın İzmir konserinde minicik eteğiyle sahnedeydi. Dansıyla da dikkat çeken Simge'nin ayağındaki yüksek topuk ayakkabıları da gözden kaçmadı.

Simge minicik eteğiyle sahneye çıktı! 16 cm topuklu ayakkabısı onu durdurmadı, resmen döktürdü

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, İzmir'de gerçekleştirdiği konserle büyük beğeni topladı. Sahneye mini etek ve 16 cm topuklu ayakkabılarıyla çıkan Sağın, şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Küt burun tasarımıyla son dönemin en çok tercih edilen modellerinden biri olan ayakkabısıyla sahneye çıkan Simge'yi hiçbir şey durduramadı.

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Konserde, enerjik performansıyla izleyenleri mest eden Simge, süper mini eteği ve dans şovuyla da sahneye damgasını vurdu.

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Hem şıklığı hem de performansıyla göz kamaştıran Simge Sağın, sahnede adeta döktürdü.

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ICARDİ İLE GÜNDEMDEYDİ

Simge Sağın, Galatarasay taraftarı tarafından adeta marş gibi sevilen Aşkın Olayım şarkısını seslendirirken sarı kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin meşhur gol sevinci hareketini yapınca çok konuşulmuştu. Zaman zaman adının aşk iddialarına karıştığı yıldız futbolcu Icardi'nin gol sevincini yaptığı kareyi sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcıya Icardi yorumları yağmıştı.

İç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı İç çamaşırlı pozları sosyal medyayı salladı
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Simge Sağın
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