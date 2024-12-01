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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 07:49
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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü cesur pozlarına yenilerini ekledi. "Ortaya karışık" notuyla pozlar paylaşan Ergüçlü'nün fiziğini sergilediği iç çamaşırlı halleri dikkat çekti.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle her hafta ekranlarda izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan Ergüçlü, son paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çeken Ergüçlü, fit görünümü ve doğal halleriyle takipçilerini etkiledi.

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Paylaşımına "Ortaya karmakarışık" notunu ekleyen oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu. Hazar Ergüçlü'nün fanları fotoğrafları ateş emojsiyle doldurdu.

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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

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Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.

2013-2015 yılları arasında yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı.

Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde "Kader" adlı karakteri canlandırDI. 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak "Cansu Koran" karakterini canlandırdı.

2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı.

2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü
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