Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Miş Miş, Yankı, Üzülmedin mi? gibi parçalarla şarkıcılık kariyerini taçlandıran Simge Sağın birçok şarkıyı seslendirdi. Sık sık sahne alarak hayranlarıyla buluşan Sağın, tatilden verdiği pozuyla ilgi çekti.

GÖĞSÜNÜ EMOJİYLE KAPATTI

Simge Sağın bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğrafta Sağın, göğüs ucunun belli olmaması için çiçek emojisi kullandı.

Simge Sağın sahnede birbirinden iddialı kıyafetler tercih ediyor.

Düzgün vücuduyla büyüleyen 40 yaşındaki Sağın, genç kızlara taş çıkartıyor.

YARI ÇIPLAK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde yatak odasından yarı çıplak paylaşım yapan Sağın'a, "Hiç giyinmesen daha iyiydi", "40 yaşında değil 20 yaşında bu" gibi yorumlar gelmişti.





