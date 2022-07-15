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Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

15.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı kimliğiyle tanınan Simge Sağın, birbirinden iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde iddialı sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Sağın, şimdi de bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Miş Miş, Yankı, Üzülmedin mi? gibi parçalarla şarkıcılık kariyerini taçlandıran Simge Sağın birçok şarkıyı seslendirdi. Sık sık sahne alarak hayranlarıyla buluşan Sağın, tatilden verdiği pozuyla ilgi çekti.

GÖĞSÜNÜ EMOJİYLE KAPATTI

Simge Sağın bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğrafta Sağın, göğüs ucunun belli olmaması için çiçek emojisi kullandı.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Simge Sağın sahnede birbirinden iddialı kıyafetler tercih ediyor.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Düzgün vücuduyla büyüleyen 40 yaşındaki Sağın, genç kızlara taş çıkartıyor.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

YARI ÇIPLAK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde yatak odasından yarı çıplak paylaşım yapan Sağın'a, "Hiç giyinmesen daha iyiydi", "40 yaşında değil 20 yaşında bu" gibi yorumlar gelmişti.

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

Simge Sağın bikinili poz verdi! Göğsünü emojiyle kapattı

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Simge Sağın
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