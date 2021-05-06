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Simge Sağın'dan cesur pozlar!

06.05.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatından daha çok kariyeriyle dikkat çeken Simge Sağın, klip çekimi esnasından çekildiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Simge'nin cesur pozları olay oldu.

Simge Sağın'dan cesur pozlar!

Simge Sağın, koronavirüs pandemisinde de boş durmadı, sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkısını geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Sağın, şimdi ise klip için verdiği pozları sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Güzel şarkıcının bu paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Simge'ye "Yangın mısın salgın mı" yorumları yağdı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcının Instagram sayfasından 1 milyondan fazla takipçisi yer alıyor.

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Simge Sağın
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