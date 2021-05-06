Simge Sağın'dan cesur pozlar!

Simge Sağın, koronavirüs pandemisinde de boş durmadı, sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı 'Sevmek Yüzünden' adlı şarkısını geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Sağın, şimdi ise klip için verdiği pozları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Güzel şarkıcının bu paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Simge'ye "Yangın mısın salgın mı" yorumları yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcının Instagram sayfasından 1 milyondan fazla takipçisi yer alıyor.

