Simge Sağın'dan Galatasaray'ın yıldızı Icardi için itiraf! "İnanamıyorum"

Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen, attığı gollerin ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, katıldığı bir YouTube programında bir itirafta bulundu.

"AKLIMA ICARDI GELİYOR"

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken aklına sadece Mauro Icardi'nin geldiğini söyledi. Sağın, "Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor." şeklinde konuştu.

"ARTIK ONUN ŞARKISI"

Simge Sağın, ayrıca, "Geçen gün kendi paylaşımlarıma baktım. Ben yokum Aşkın Olayım paylaşımlarında sadece Icardi var. Onun şarkısı artık o. Ben de kabullendim, ona yazılmış yani." diye konuştu.

