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Simge Sağın'dan Galatasaray'ın yıldızı Icardi için itiraf! "İnanamıyorum"

19.05.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin klasik haline gelen 'Aşkın Olayım' sevinci için parçanın sahibi Simge Sağın katıldığı bir programda dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Simge Sağın'dan Galatasaray'ın yıldızı Icardi için itiraf! "İnanamıyorum"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen, attığı gollerin ardından çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın, katıldığı bir YouTube programında bir itirafta bulundu.

"AKLIMA ICARDI GELİYOR"

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Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken aklına sadece Mauro Icardi'nin geldiğini söyledi. Sağın, "Aşkın Olayım söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor. İnanamıyorum. Attığı goller geliyor, başka bir şey gelmiyor." şeklinde konuştu.

"ARTIK ONUN ŞARKISI"

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Simge Sağın, ayrıca, "Geçen gün kendi paylaşımlarıma baktım. Ben yokum Aşkın Olayım paylaşımlarında sadece Icardi var. Onun şarkısı artık o. Ben de kabullendim, ona yazılmış yani." diye konuştu.

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