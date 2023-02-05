Simge Sağın deri süper minisiyle dans etti, nefesler kesildi! 'Icardi görmesin'

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesinde Amerika tatiline gitmişti ve Miami pozları ile çok konuşulmuştu. Simge Sağın şimdi de sahne tarzı ve dansı ile yeniden gündeme geldi. Simge Sağın'ın deri süper minisi ile dans ettiği anlara sosyal medyada yorum yağdı...

SÜPER MİNİSİYLE DANS ETTİ

Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısı ile Galatasaray taraftarının gönlünü feth eden Simge Sağın süper minisiyle dans etti.

Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısını söylediği anları paylaşan Sağın'ın videosunun altına 'Icardı görmesin' yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Cesur kıyafeti ve dansı ile büyük beğeni toplayan Simge Sağın'a sosyal medyada yorum yağdı.

O yorumlardan bazıları şöyle;



Icardi görmesin

Simge Icardi'ye telif at

Icardi duymasın

Aşkın olayım

Icardi'yi niye götürmediniz konsere?

