Simge Sağın iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi! "Yok artık Simge Hanım"

41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak iç çamaşırlarıyla cesur ayna pozunu paylaşan güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

FİZİĞİYLE YÜREK HOPLATTI

Yaz konserlerine son sürat devam eden güzel şarkıcı Simge Sağın, bir yandan da paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Son olarak iç çamaşırlarıyla ayna pozu veren Sağın'ın paylaşımı adeta yürek hoplattı. Güzel şarkıcı fiziğiyle takipçilerini resmen büyüledi.

Takipçileri Sağın'ın pozunun altına "Yok artık Simge Hanım" ve "Vücudunuz muhteşem" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel şarkıcının beğeni butonunu çökerten pozları;

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