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Simge Sağın iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi! "Yok artık Simge Hanım"

08.08.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortalığı sallamaya devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran güzel şarkıcı, son olarak iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi. Sağın muhteşem fiziğiyle resmen Instagram'ı yaktı.

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi! "Yok artık Simge Hanım"

41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak iç çamaşırlarıyla cesur ayna pozunu paylaşan güzel şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

FİZİĞİYLE YÜREK HOPLATTI

Yaz konserlerine son sürat devam eden güzel şarkıcı Simge Sağın, bir yandan da paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Son olarak iç çamaşırlarıyla ayna pozu veren Sağın'ın paylaşımı adeta yürek hoplattı. Güzel şarkıcı fiziğiyle takipçilerini resmen büyüledi.

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Takipçileri Sağın'ın pozunun altına "Yok artık Simge Hanım" ve "Vücudunuz muhteşem" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte güzel şarkıcının beğeni butonunu çökerten pozları;

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Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın Instagram
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