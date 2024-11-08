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  4. Simge Sağın- Icardi aşkı gerçek mi oluyor? Icardi'den şaşırtan hamle

Simge Sağın- Icardi aşkı gerçek mi oluyor? Icardi'den şaşırtan hamle

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.11.2024 20:44
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Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda ayrılmışlardı. Icardi'den şaşırtan bir Simge Sağın hamlesi geldi. Wanda Nara'nın sevgilisi L- Gante ile canlı yayında yakınlaşması üzerine Arjantinli futbolcu, Wanda'yı sosyal medya hesabından çıkartmakla kalmamış Tottenham maçı öncesi çıktığı idmanda parmağındaki yüzüğü de çıkarttığı dikkatlerden kaçmamıştı. Icardi'den bu olayların ardından beklenmedik bir hamle geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir darbe yemişti. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile canlı yayında öpüştükleri anları paylaşırken büyük eleştirilerin de odağı oldu.

Bu gelişmelerin ardından Icardi, Nara’yı sosyal medya hesabından takipten çıkarmakla kalmayıp, Tottenham maçı öncesi çıktığı antrenmanda parmağındaki yüzüğü de takmamasıyla gündem olmuştu.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı 'ayrılık' açıklamasında şunları söylemişti;

"Sonların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Televizyonu açtığımda ya da ekranlarda kendimin gerçek olmayan versiyonlarını görmek zorunda kalıyorum. Ancak bunu kabul ediyorum; çünkü bu, yaşadığım zorlukların ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim; fakat Mauro ile bir aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz."

SİMGE'Yİ TAKİBE ALDI!

Son olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den beklenmedik bir Simge Sağın hamlesi geldi. Icardi, sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe alıp bir gönderisini beğendi. Simge Sağın, Mauro Icardi’nin takibine, takiple karşılık verdi.

GGFG

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Wanda Nara Simge Sağın icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
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