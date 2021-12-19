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Simge Sağın'ın konserlerden kazandığı parayla yatırım yapıyor

19.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simge, yılbaşında iki mekânda sahne alarak kazancını ikiye katlayacak. Simge Sağın kazandığı parayı ise bakın neye yatıracak.

Simge Sağın'ın konserlerden kazandığı parayla yatırım yapıyor

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Simge Sağın, verdiği konserlerle de adından söz ettiriyor.

Genellikle konserlerinde iddialı elbiseler tercih eden Simge Sağın sanat kariyerinden kazandığı paralarla yatırım yapıyor.

Simge Sağın, yaz başından bu yana 66 konser verdi. Kazandığı paralarla Göcek’te yatırım yapmak isteyen popçu, içine yoga evi, arkadaşları geldiğinde ağırlayabileceği 2-3 tane bungalov inşa ettireceği arsa bakmaya başladı.

Simge, evlerin dışında kalan alanda da organik tarım yapmayı planlıyor.

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Simge Sağın
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