Simge Sağın kimdir, aslen nereli? Simge Sağın kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Her hafta farklı bir konseptle izleyicilere müzik ziyafeti çekmekte olan Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta şarkıcı Simge Sağın bulunuyor. Başarılı şarkıları ile son dönemlerin popüler isimlerinden olan Sağın, asıl çıkışını 2015 yılında "Miş Miş" şarkısıyla yapmıştı. Peki Simge Sağın kimdir?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2010'ların başında yayımlamış olduğu şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirmiştir. Şişli, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Simge, lise eğitiminin ardından müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011 yılında Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yapmıştır.

Sağın'ın ilk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamamıştır ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalmayı başarmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükselmiştir. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018 yılında yayımlanmış ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü toplamıştır.

Ayrıca Sezen Aksu'dan etkilendiğini ifade eden Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirmiştir. 2015 senesinden itibaren itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı olmuştur ve 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçmeyi başarmıştır. Bugüne dek iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak pek çok farklı ödül almıştır.

SİMGE SAĞIN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Simge Sağın'ın iki senedir aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşadığı bilinmekte. Ünlü şarkıcı, beraber ilk fotoğraflarını bir yıl önce Instagram'da paylaşmıştı.



