SPOR
  4. Simon Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Simon Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğini düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir" dedi.

Fransız spor adamı, Falette transferinin ardından camiada oluşan tepkilere cevap verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Comolli, "İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
(Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan’a Süper Lig’den birçok teklif var"(Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan’a Süper Lig’den birçok teklif var"
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanıBuz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Damien Comolli simon falette Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simon Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Falette: Burada çok samimi bir şekilde karşılandım

'Burada çok samimi bir şekilde karşılandım'

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir? Simon Falette kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?

Fenerbahçe Simon Falette transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe ikinci stoperi Alanya'da buldu! Welinton...

F.Bahçe'de ikinci stoper sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.