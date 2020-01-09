Simon Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama

Fransız spor adamı, Falette transferinin ardından camiada oluşan tepkilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Comolli, "İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi. Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde kendisine saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır. İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm. Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a büyük şok
Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu
'Burada çok samimi bir şekilde karşılandım'
Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı
Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu
Ara transferde bir bomba daha patladı
Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!
G.Saray aradığı yıldızı Arjantin'de buldu!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Okuyucu Yorumları 0 yorum