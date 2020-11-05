Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması

Simon Kjaer, Fenerbahçe forması giyerken Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.
Fenerbahçe, o gün UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
Maça damga vuran anlardan birisi de Ibrahimovic'in, Kjaer'in boğazını sıkması oldu. Maçta yaşanan gerginliklere rağmen Fenerbahçe kazanan taraf olmayı başardı.
Kjaer yaşananlarla ilgili açıklamasında; "Herkes Milan'daki varlığını hissediyor. Zlatan çok ciddi ve profesyonel bir insan. Onun tek amacı kazanmak. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde aramızda kısa süreli bir gerginlik oldu. O gün saha içinde mücadele ettik ve bitti. Bugün aramızda hiçbir problem yok. O olayı hiç konuşmadık." dedi.
Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer, artık Milan'ın başarısı için beraber mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iyi bir başlangıç yapan Milan, Serie A'da 6 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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