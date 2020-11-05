SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması

Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 19:24 | Son Güncelleme

Milan forması giyen Simon Kjaer, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Zlatan Ibrahimovic'le yaşadıklarını anlattı.

Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması

Simon Kjaer, Fenerbahçe forması giyerken Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu.

Fenerbahçe, o gün UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Maça damga vuran anlardan birisi de Ibrahimovic'in, Kjaer'in boğazını sıkması oldu. Maçta yaşanan gerginliklere rağmen Fenerbahçe kazanan taraf olmayı başardı.

"ZLATAN ÇOK PROFESYONEL"

Kjaer yaşananlarla ilgili açıklamasında; "Herkes Milan'daki varlığını hissediyor. Zlatan çok ciddi ve profesyonel bir insan. Onun tek amacı kazanmak. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde aramızda kısa süreli bir gerginlik oldu. O gün saha içinde mücadele ettik ve bitti. Bugün aramızda hiçbir problem yok. O olayı hiç konuşmadık." dedi.

Zlatan Ibrahimovic ve Simon Kjaer, artık Milan'ın başarısı için beraber mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iyi bir başlangıç yapan Milan, Serie A'da 6 maç sonunda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Maradona acil olarak ameliyata alınıyor!Maradona acil olarak ameliyata alınıyor!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
F.Bahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz
F.Bahçe'de gündem Ömer Faruk Beyaz
Denizli: Gelen teklif var
Denizli: Gelen teklif var
Falcao idmanı tamamlayamadı
Falcao idmanı tamamlayamadı
Dorukhan ve F.Bahçe açıklaması
Dorukhan ve F.Bahçe açıklaması
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
Acun Ilıcalı'nın takımına büyük şok!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ajax'dan tarihi skor! Rakibini 13-0 mağlup etti...
Ajax'dan tarihi skor! Rakibini 13-0 mağlup etti...
Ben de geri dönerim o zaman
Ben de geri dönerim o zaman
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Golde hata yaptı, takım arkadaşları öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması
Simon Kjaer'dan Ibrahimoviç açıklaması
MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Atletico Madrid
Atletico Madrid, Moskova deplasmanından istediğini alamadı
MAÇ SONUCU | Shakhtar 0-6 Mönchengladbach
Mönchengladbach'tan Shakhtar'a farklı tarife!
Maradona, beyindeki bir pıhtı nedeniyle acil ameliyat olacak
Maradona acil olarak ameliyata alınıyor!
Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic, sayısız estetik sonrası tanınmaz hale geldi
Neymar'ın eski sevgilisi sayısız estetik sonrası tanınmaz hale geldi
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı
Canlı yayında 2 kez tacize uğradı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.