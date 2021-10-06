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Simon Kjaer, Milan'dan ayrılıyor mu?

06.10.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A ekibi Milan'ın stoperi Simon Kjaer, yeni sözleşme için konuştu.

Simon Kjaer, Milan'dan ayrılıyor mu?

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Simon Kjaer, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni kontrat imzalamak için henüz kulüple anlaşamadığını söyleyen Kjaer, "Milan ile yeni sözleşme imzalamaya yakın mıyım? Hayır. Ancak yine de bu kulüp için oynamaktan son derece mutluyum. Bu sezon futbolda o kadar çok zaman geçirdim ki bu konuya odaklanamadım. Hem kulüpte hem de şehirde kendimi iyi hissediyorum. Milan'da oynamayı ve hayattan zevk almayı seviyorum. Kulüp, benim fikrimi ve durumumu biliyor. Sorunu çözmek için beni arayabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı stoper, bu sezon Milan formasıyla 5 resmi maçta görev aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan
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