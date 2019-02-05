Simona Halep'e Belçikalı antrenör

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Belçikalı antrenör Thierry Van Cleemput ile çalışma kararı aldı. Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamada, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a 4. turda veda etmesinin ardından dünya sıralamasında zirveden 3. sıraya kadar gerileyen 27 yaşındaki tenisçinin, çalışmalarına Van Cleemput ile devam edeceği belirtildi.
Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istemesi nedeniyle Avustralyalı antrenör Darren Cahill, dört yıldır çalıştırdığı Halep ile geçen kasım ayında yollarını ayırma kararı almıştı. Belçikalı antrenör Van Cleemput ise son olarak erkeklerde 21 numaralı seribaşı vatandaşı David Goffin'i çalıştırmıştı.
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Yeni transferlere imza töreni!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
F.Bahçe'den müthiş gelir!
Trabzon'un hedefi final
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Alex'ten flaş sözler! 'F.Bahçe'nin küme düşmesi...'
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum