SPOR

Simona Halep'e Belçikalı antrenör

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Rumen tenisçi Simona Halep'in yeni antrenörü, Belçikalı Thierry Van Cleemput oldu.

Simona Halep'e Belçikalı antrenör

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, Belçikalı antrenör Thierry Van Cleemput ile çalışma kararı aldı. Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamada, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a 4. turda veda etmesinin ardından dünya sıralamasında zirveden 3. sıraya kadar gerileyen 27 yaşındaki tenisçinin, çalışmalarına Van Cleemput ile devam edeceği belirtildi.

Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istemesi nedeniyle Avustralyalı antrenör Darren Cahill, dört yıldır çalıştırdığı Halep ile geçen kasım ayında yollarını ayırma kararı almıştı. Belçikalı antrenör Van Cleemput ise son olarak erkeklerde 21 numaralı seribaşı vatandaşı David Goffin'i çalıştırmıştı.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldıFormula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı
Tarihi Super Bowl! 6. kez...Tarihi Super Bowl! 6. kez...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simona halep Thierry Van Cleemput Kadın Tenisçiler Birliği wta

En Çok Okunan Haberler

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Ersun Yanal bombayı patlattı

Ersun Yanal bombayı patlattı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Khabib'e şoke eden ceza!

Khabib'e şoke eden ceza!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Atletizmde 25 yıllık rekoru kırdı

Atletizmde 25 yıllık rekoru kırdı

Dünyayı sarsan şike skandalı!

Dünyayı sarsan şike skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simona Halep'e Belçikalı antrenör

Halep'e Belçikalı antrenör

Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e kadar Formula 1 takviminde

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix’i 2023’e kadar uzatıldı

53. Super Bowl finalini, Los Angeles Rams'i 13-3 yenen New England Patriots kazandı

Tarihi Super Bowl! 6. kez...

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın annesi vefat etti, babası yoğun bakımda

Milli sporcunun en acı günü

Super Bowl'dan ABD ekonomisine 15 milyar dolar katkı bekleniyor

Super Bowl'dan 15 milyar dolar katkı bekleniyor

Khabib Nurmagomedov'e 9 ay, Conor McGregor'a 6 ay men cezası

Khabib'e şoke eden ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.