Simona Halep ile antrenörünün yolları ayrıldı

Halep'in tek kadınlarda zirveye çıkmasında önemli rol üstlenen Avustralyalı antrenör, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Halep ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediğini belirten Darren Cahill, "Mesleğime en az bir yıl ara veriyorum. Bu nedenle Simona Halep ile 2019 sezonunda birlikte çalışamayacağız." ifadelerini kullandı. Son dört yıldır Cahill ile çalışan Halep, bu sezon Fransa Açık'ta kupaya uzanırken, Avustralya Açık'ta ise finalde kaybetmişti.
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