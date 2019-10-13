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Simone Biles rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2019 21:06 | Son Güncelleme

ABD'li Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinin en fazla madalya kazanan sporcusu oldu.

Simone Biles rekoru kırdı

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası yapılan yarışlarla sona erdi.

Daha önce madalyalarını 23'e çıkarıp Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale eden 22 yaşındaki kadın sporcu Biles, denge aletinde birinci olarak şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını elde etti.

Günün diğer yarışması yer hareketlerinde de yarışan ABD'li cimnastikçi şampiyonluğa ulaştı ve 25. (19 altın, 3 gümüş, 3 bronz) madalyasını aldı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan ABD'li Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.


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Simone Biles 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası

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