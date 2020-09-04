Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi doğru! Yönetim söz verdi"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi transferi için flaş bir açıkllama yaptı.

Vedat Muriqi ile ilgili basın toplantısında gelen soruya Inzaghi, "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz. Devam eden transfer görüşmeleri var. Diğer takımlar da Muriqi için transfer yarışında. Ancak, bizde bu transfer için hazır olacağız." yanıtını verdi.

"TRANSFER SÖZÜ ALDIM"

Takımın transfer politikasına dair açıklamalarda bulunan Inzaghi, ''Birkaç imza sözü aldım. Vedat Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Devam eden görüşmeler var.'' şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELERDE FARK 1 MİLYONA İNDİ

Fenerbahçe ile Lazio arasındaki Vedat Muriqi görüşmelerinde artık sona gelindi. Lazio'nun ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Vedat için Fenerbahçe'ye toplam 19 milyon euroyu bulan bir teklif yaptı ancak sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro direkt bonservis bedelinde diretiyor.

Vedat için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro ve 3 milyon euro da bonus içeren bir teklif sunan Lazio, Fenerbahçe'nin bonusları da garanti ücretin içerisine alabileceği net 20 milyon euroluk bir ödeme istedi.