SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Simovic'ten Galatasaray sözleri! "Unutamıyorum"

Simovic'ten Galatasaray sözleri! "Unutamıyorum"

06.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, ''Futbol oynamak için bugün de olsa yine Türkiye'yi seçerim.'' dedi.

Simovic'ten Galatasaray sözleri! "Unutamıyorum"

Bir dönem Galatasaray forması giyen Simovic, Türkiye ve Galatasaray'la ilgili anı ve düşüncelerini anlattı.

Fransa'da 1984'te düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan bir "fiyasko" yüzünden İngiltere'ye milyon dolarlık transferin iptal olduğunu anlatan Simovic, "Nottingham Forest'la anlaşma sürecim neredeyse tamamlanmıştı. Tottenham Hotspur da benimle ilgileniyordu. Daha sonrasında Elton John'un da beni Watford'a almak için çok istekli olduğunu öğrendim." diye konuştu.

Transferiyle ilgili olumsuzluklar yaşadığını anlatan Simovic, "Bu gelişmelerin tamamı iptal oldu ve kendimi İstanbul'da buldum. O zamanlar bunun kariyerim için büyük bir hamle olacağını ve Türkiye'nin sonsuza kadar kalbimde kalacağını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTIM"

Türkiye'de bulunduğu dönemde, hala devam eden dostluklar edindiğini kaydeden Simovic, "Galatasaray'da silinmez bir iz bıraktım. Bugün bana 'İngiltere mi, Türkiye mi?' diye sorsanız, en ufak bir ikilem yaşamam. Bugün olsa yine Türkiye'yi seçerim ve Türk kardeşlerime giderim." dedi.

Simovic, Türkiye'de bulunduğu yıllarda büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ifade ederken, "Bazen polisler, arabam düzgün bir şekilde park edilmiş olmasına rağmen, sadece benim gelip imza vermemi beklemek için arabama teker kilidi takarlardı. Bu inanılmaz bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarla her zaman iyi ve sıcak ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Simovic, şunları söyledi:

"Kendilerine adil davranırsanız ve sahada elinizden gelenin en iyisini yaparsanız sizi yüceltirler. Taraftarların maç öncesinde gelip, önce Tanju Çolak'a tezahürat edip sonra bana etmeleri durumunda kızıp kızmayacağımı sorduklarını hatırlıyorum. Ben de beni en sona bırakabileceklerini söylüyordum."

ZORAN SİMOVİC

1954'te bugün Karadağ sınırlarında kalan Mojkovac kasabasında doğan Zoran Simovic, profesyonel futbola Sırbistan'ın Krusevac şehrinin Napredak takımında başladı.

1975-1980 yıllarında Napredak'ta forma giyen Simovic, 1980-1984 yıllarında ise Hırvatistan'ın köklü kulüplerinde Hajduk Split'in kalesini korudu. 1984'te Galatasaray'a transfer olan Simovic, 6 sezon formasını giydiği sarı-kırmızılı takımın unutulmayan isimleri arasına adını yazdırdı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından Wanda Nara... Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından Wanda Nara...
Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe bitiriyor...Milli yıldız Kadıköy yolunda! Fenerbahçe bitiriyor...
Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
simovic atan galatasaray bıraktı

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

'Bunlar hoş değil!' Şenol Güneş isyan etti...

Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından Wanda Nara...

Icardi Avrupa'da manşetlerde! Attığı gollerin ardından Wanda Nara...

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok!

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok!

Taksi 70 lira yazar! Ne yaptın Lukas Podolski!

Taksi 70 lira yazar! Ne yaptın Lukas Podolski!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Verilen sözlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.