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Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

23.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur, Hugo, Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Kerem Yaman, Altay Demirci, Khani)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul, Halil Yücel, Alp Akkuş, Ahmet Baltacı, Aykut Gedik)

Setler: 24-26, 24-26, 15-25

Süre: 83 dakika (29, 29, 25)

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Turnuva bugünkü Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

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