Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Weber, Cafer Kirkit, Furkan Dur, Hugo, Emre Tayaz (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Kerem Yaman, Altay Demirci, Khani)

Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Tuinstra, Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Murat Tokgöz, Muhammet Ertuğrul, Halil Yücel, Alp Akkuş, Ahmet Baltacı, Aykut Gedik)

Setler: 24-26, 24-26, 15-25

Süre: 83 dakika (29, 29, 25)

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Turnuva bugünkü Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz