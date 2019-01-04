Sinan Akçıl'la evlenen Burcu Kıratlı'nın yatakta gecelikli pozları olay oldu

Geçtiğimiz gün Amsterdam'daki Türk konsolosluğunda evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinin düğünlerine, ünlü oyuncunun giydiği dekolteli mini gelinlik damga vurmuştu. 29 yaşındaki Kıratlı'nın bu sefer de, düğün gününün ertesi sabahı gecelik kıyafetleriyle poz verdiği görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

Gelinliği hala gündemdeyken güzel oyuncunun gecelikle değişik pozlar vermesi sosyal medyada 'görmemişlik' olarak yorumlandı. Burcu Kıratlı, geçtiğimiz yıllarda şu sıralar Sıla ile mahkemelik olan Ahmet Kural ile nişanlanmıştı.

2019'un ilk nikahı olarak kayıtlara geçen bu evliliğe, çiftin İstanbul'dan özel olarak davet ettiği 10 kişilik bir arkadaş grubu eşlik etti. Burcu Kıratlı'nın gelinliğine sosyal medyadan binlerce yorum yapılırken, bir düğün için gereksiz olduğu konuşulmuştu. Gelinliği geceliğe benzetenler bile vardı.

1989 İstanbul doğumlu olan Burcu Kıratlı, "Burcu Kıratlı’nın gelinliğini gördünüz mü? Ben göremedim." şeklinde yapılan bir yorum sosyal medyada beğeni alırken, "Burcu Kıratlı'nın giydiği gelinliği ben giysem akrabalarım düğüne gelmez" şeklindeki yorum, oyuncunun sevenleri tarafından eleştirildi.