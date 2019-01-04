Sinan Akçıl'la evlenen Burcu Kıratlı'nın yatakta gecelikli pozları olay oldu

Geçtiğimiz gün Amsterdam'daki Türk konsolosluğunda evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinin düğünlerine, ünlü oyuncunun giydiği dekolteli mini gelinlik damga vurmuştu. 29 yaşındaki Kıratlı'nın bu sefer de, düğün gününün ertesi sabahı gecelik kıyafetleriyle poz verdiği görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden oldu.
Gelinliği hala gündemdeyken güzel oyuncunun gecelikle değişik pozlar vermesi sosyal medyada 'görmemişlik' olarak yorumlandı. Burcu Kıratlı, geçtiğimiz yıllarda şu sıralar Sıla ile mahkemelik olan Ahmet Kural ile nişanlanmıştı.
2019'un ilk nikahı olarak kayıtlara geçen bu evliliğe, çiftin İstanbul'dan özel olarak davet ettiği 10 kişilik bir arkadaş grubu eşlik etti. Burcu Kıratlı'nın gelinliğine sosyal medyadan binlerce yorum yapılırken, bir düğün için gereksiz olduğu konuşulmuştu. Gelinliği geceliğe benzetenler bile vardı.
1989 İstanbul doğumlu olan Burcu Kıratlı, "Burcu Kıratlı’nın gelinliğini gördünüz mü? Ben göremedim." şeklinde yapılan bir yorum sosyal medyada beğeni alırken, "Burcu Kıratlı'nın giydiği gelinliği ben giysem akrabalarım düğüne gelmez" şeklindeki yorum, oyuncunun sevenleri tarafından eleştirildi.
Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.
İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.
Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı.
Son olarak, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterini canlandırdı.
Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları düğün görüntüleri yüz binlerce beğeni alırken, Sinan Akçıl'ın eşinin giydiği gelinliğe tepkisi de çok konuşuldu.
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