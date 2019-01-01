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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evlendi! Dekolteyi görünce...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

2019'un ilk magazin bombası! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. İşte Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın fotoğrafları.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı.

Sinan Akçıl, 23 Aralık günü Hollanda-Amsterdam’da evlenme teklif ettiği Burcu Kıratlı ile yine aynı şehirde nikâh masasına oturdu. Tören için tüm detayları düşünen Akçıl, nikâha katılan yakın dostları için şehrin ünlü otellerinden Hotel De L’europe’da 2 günlüğüne 12 oda ayırttı.

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Kıratlı için Hasan Elmas’a özel bir tektaş dizayn ettiren Sinan Akçıl, kendisine de içinde Burcu Kıratlı’nın adı ile uğurlu sayısı 23’ün yazılı olduğu bir alyans hazırlattı.

Kıratlı, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’ın kıydığı nikâhta Zeynep Bozyaka imzalı gelinlik, Akçıl ise Mehmet Dudu’nun hazırladığı bir takım elbise giydi.

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Burcu Kıratlı’yı derin göğüs dekolteli gelinlikle gören Sinan Akçıl’in tepkisi “Giyinmemiş!” oldu.

LUNAPARK GİBİ HAYATIMIZ...

Törende Akçıl’ın şahitliğini yakın dostları Ercan, Caner ve Ertan Torunoğulları ile menajeri Tülay Özçelik, Kıratlı’nın şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı.

Burcu Kıratlı nikâhta, Sinan Akçıl’ın anneannesinin 1953 yılında evlenirken kullandığı ve kayınvalidesi Gaye Çağlayan’ın bir süre önce kendisine hediye ettiği küpeleri taktı.

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Burcu Kıratlı nikah sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: Masalsı ama çılgın... ‘Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle’ dediğinde... Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak… Sizin de lunapark gibi bir aşk yaşayacağınız, harika bir yıl olsun…

İEİE

EVET İLE KADERE DÖNÜŞTÜN

Sinan Akçıl ise bu sözlerin üzerine "1 gün bana deselerdi karşında büyüleyici şekilde duran iyisiyle kötüsüyle her şeyi konuştuğun o “sihir gözlü kız” ileride eşin olacak diye dönüp derdim ki “inşallah öyledir”

”öyle oldu”... Masalın içine girip hiç çıkmamak için, en asi, en aşk, en müzik, en oyuncu, en serseri ama en sahici günler adına sonsuza kadar evet, sen tek evet ile kadere dönüştün, ya da kader zaten sendin ben sana dönüştüm" dedi.


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