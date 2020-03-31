Sinan Bolat, Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sinan Bolat'tan bir açıklama geldi.
31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, isim vermeden Türkiye'den teklifler aldığını doğruladı.
Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Sinan'la henüz ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
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