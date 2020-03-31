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Sinan Bolat, Beşiktaş yolunda!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kariyerine Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te devam eden Sinan Bolat, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

Sinan Bolat, Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Sinan Bolat'tan bir açıklama geldi.

31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, isim vermeden Türkiye'den teklifler aldığını doğruladı.

Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Sinan'la henüz ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

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