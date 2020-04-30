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Sinan Bolat'tan transfer açıklaması! Beşiktaş...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

Milli kaleci Sinan Bolat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bolat, transferi hakkında konuştu.

Sinan Bolat'tan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Royal Antwerp'de forma giyen milli kaleci Sinan Bolat Radyospor'a merak edilen soruları cevapladı.

Milli kaleci Sinan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda günlerim daha iyi geçiyor çünkü bu vakalar azalmaya başladı. Belçika'da kısıtlamalar biraz gevşedi. 2 haftadır küçük gruplar halinde de çalışmalara başladık. İster istemez psikolojik olarak daha iyi duruma geldik. Biz her gün idman yapmaya alışığız. Bu rutine dönmek insana mutluluk veriyor."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN TEKLİFLER VAR"

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat kariyer planları hakkında önemli açıklamalar yaptı:

"Bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Burada kulübümle sözleşmem bitiyor. Yeni sözleşme yapmak istiyorlar ancak ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Burada özellikle Türkiye'den ve İspanya'dan teklifler alıyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü bu sürecin sonunda ne olacağı belli değil. İsim söylemem yanlış olur ancak Türkiye'den gelen teklifler var. Burada büyük kulüplerden gelen teklifler var. Türk vatandaşı olarak Avrupa'da oynuyorum. Şartlar uygun olursa tekrardan Türkiye'ye dönmek isterim."

"MAÇLARIN OYNANMA OLASILIĞI ÇOK AZ"

Maçların oynanma olasılığını değerlendiren Sinan şunları söyledi:

"Bundan 1 ay önce Federasyon ligi sonlandırma kararı almıştı ancak henüz bu karar resmiyet kazanmadı. Devletin kararı bekleniyor ancak oynanma olasılığı daha az gibi duruyor. Hollanda ve Fransa sınırlarımıza yakın olduğu için bu devletleri de Belçike Devleti takip ediyor. Belçika Ligi'de sonlandırılacak gibi duruyor. Burada öncelik insan sağlığı. Bu virüs çıkalı 2 ay oldu. Belçika'da vakalar gittikçe azalıyor. Belçika Federasyonu burada çok erken karar aldı. Biraz daha beklenebilirdi. Bence Lig devam etmeli. Lig devam ederse daha adil sonuçlar ortaya çıkar."

"Play-off'u garantilemiştik ve Belçika Kupa Finali oynayacaktık. Şu anda ne karar çıkacağını bekliyoruz. Elimden geldiğince evin içinde açma germe yapıyorum. Dışarıda bisiklet sürüyorum ve koşuyorum. Elimden geldiğince kondisyonumu iyi seviyede tutuyorum. Ben çalışmayı seven biriyim. 2 gün üst üste bir şey yapmadan duramam."

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