Sinan Bolat'tan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Royal Antwerp'de forma giyen milli kaleci Sinan Bolat Radyospor'a merak edilen soruları cevapladı.

Milli kaleci Sinan Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda günlerim daha iyi geçiyor çünkü bu vakalar azalmaya başladı. Belçika'da kısıtlamalar biraz gevşedi. 2 haftadır küçük gruplar halinde de çalışmalara başladık. İster istemez psikolojik olarak daha iyi duruma geldik. Biz her gün idman yapmaya alışığız. Bu rutine dönmek insana mutluluk veriyor."

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN TEKLİFLER VAR"

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Sinan Bolat kariyer planları hakkında önemli açıklamalar yaptı:

"Bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Burada kulübümle sözleşmem bitiyor. Yeni sözleşme yapmak istiyorlar ancak ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Burada özellikle Türkiye'den ve İspanya'dan teklifler alıyorum. Fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü bu sürecin sonunda ne olacağı belli değil. İsim söylemem yanlış olur ancak Türkiye'den gelen teklifler var. Burada büyük kulüplerden gelen teklifler var. Türk vatandaşı olarak Avrupa'da oynuyorum. Şartlar uygun olursa tekrardan Türkiye'ye dönmek isterim."