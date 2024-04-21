Sinan Engin, Beyaz TV'den ayrılıyor! Yeni kanalı için saniyesinde flaş bir iddia ortaya atıldı...

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının efsane ismi Sinan Engin'den ayrılık kararı çıktı. Yoğun tempodan yorulduğunu ifade eden tecrübeli isim önümüzdeki yıl Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu.

"ÇÜNKÜ YORULDUM..."

Sinan Engin açıklamasında, “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Çünkü çok yoruldum. Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm. Umarım kararıma saygı duyulur” demişti. Fakat olayın gerçek yüzünün böyle olmadığı iddia edildi.

KANAL DEĞİŞTİRİYOR

Sinan Engin'in Beyaz TV'den ayrılıp Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8.5'a geçiş yapacağı iddia edildi. Oğlu olan Oğulcan Engin ile Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaş olması bu iddiayı güçlendiriyor.





