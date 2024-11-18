Sinan Engin canlı yayında transferi duyurdu! Ocak ayını işaret etti "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olarak Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE-TALISCA

Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler için gündemde olan isimlerin başında ise daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da top koşturan Anderson Talisca geliyor.

Suudi Arabistan basını bu transferin bitmek üzere olduğunu öne sürerken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin de konu ile alakalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

Engin yaptığı açıklamada "Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Ocak ayında gelecek. Acun Ilıcalı ile konuşmadım. Yurt dışından aldığım duyum En-Nesyri gidecek ve yerine de bir santrafor alınacak." ifadelerini kullandı.