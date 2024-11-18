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Sinan Engin canlı yayında transferi duyurdu! Ocak ayını işaret etti "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 08:24
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaştıkça temaslar sıklaşırken, yorumcu Sinan Engin Sarı-Lacivertliler'in ilk transferini canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

Sinan Engin canlı yayında transferi duyurdu! Ocak ayını işaret etti "Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olarak Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE-TALISCA

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Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Lacivertliler için gündemde olan isimlerin başında ise daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da top koşturan Anderson Talisca geliyor.

Suudi Arabistan basını bu transferin bitmek üzere olduğunu öne sürerken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin de konu ile alakalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

sinan-ensane

Engin yaptığı açıklamada "Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Ocak ayında gelecek. Acun Ilıcalı ile konuşmadım. Yurt dışından aldığım duyum En-Nesyri gidecek ve yerine de bir santrafor alınacak." ifadelerini kullandı.

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