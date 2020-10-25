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Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla yönetimi hedef alan GalatasarayTeknik Direktörü Fatih Terim'in sözlerini değerlendiren futbol yorumcusu Sinan Engin, yönetimin elinde olsa Terim'i hemen yollayacağını iddia etti ve sarı-kırmızılı camiada devre arasında seçim olacağını belirtti.

Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasında yaşanan krizi değerlendirdi.Yönetimin elinde olsa Fatih Terim'i hemen göndereceğini iddia eden Sinan Engin, "Galatasaray'da kongre ateşi yanmıştır. Terim, yönetime savaş açmıştır ve bağlar kopmuştur. Allah'tan şu maçlar seyircili değil. Olsa Galatasaray taraftarından yönetime büyük protesto olurdu. Bu açıklamalara göre Cengiz'in Terim'i yollaması lazım. Gel buraya der hocaya. Muhtemelen yollayamazlar. Galatasaray taraftarından çekinirler ama ellerinde olsa bu gece gönderirlerdi" dedi.

"NEDEN HOCA İLE ANLAŞAMAZLAR MERAK EDİYORUM"

Terim'in maç sonu açıklamalarıyla direkt olarak yönetimi hedef aldığını belirten başarılı yorumcu, "Fatih Terim zor adamdır. İki senesi var. Normal ölçüde biri olsa yollarsın, vedalaşırsın. Hocam yaptığınla yönetimi bitiriyorsun dersin. Tamamen yönetimi hedef aldı, net. Çünkü belli, hoca ile ilgili kapalı kapılar ardında konuşulmuş ve hoca duyuyor. Türk futbol tarihinin bir numaralı teknik adamıdır ama zor adamdır. Neden hoca ile anlaşamazlar merak ediyorum" şeklinde konuştu.

"BÖYLESİ SERT BİR AÇIKLAMAYI ÇOK AZ GÖRDÜM"

G.Saray'da devre arasında kongre olacağını söyleyen Sinan Engin, "Bakıyorsun Belhanda ve Falcao oynadı. Mustafa Cengiz iyi bir Galatasaraylı. Muhtemelen de Terim hayranıdır. Tribünden geliyor. Muhtemelen dedikodular var birbirinin arkasından. Terim de yönetim de söylüyordur. Abdurrahim Albayrak bu köprüyü kurardı ama demek ki şimdi gücü yok. Bağlar kopmuş. Muhtemelen devre arası kongre olur. Mayıs'ta zaten garanti. Taraftar tribünde olsa maçlarda ağır protesto olurdu yönetim çok sıkıntı yaşardı. Ben yönetimi hedef alan bu kadar açıklamayı çok az görmüşümdür" ifadelerini kullandı.

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