Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasında yaşanan krizi değerlendirdi.Yönetimin elinde olsa Fatih Terim'i hemen göndereceğini iddia eden Sinan Engin, "Galatasaray'da kongre ateşi yanmıştır. Terim, yönetime savaş açmıştır ve bağlar kopmuştur. Allah'tan şu maçlar seyircili değil. Olsa Galatasaray taraftarından yönetime büyük protesto olurdu. Bu açıklamalara göre Cengiz'in Terim'i yollaması lazım. Gel buraya der hocaya. Muhtemelen yollayamazlar. Galatasaray taraftarından çekinirler ama ellerinde olsa bu gece gönderirlerdi" dedi.

"NEDEN HOCA İLE ANLAŞAMAZLAR MERAK EDİYORUM"

Terim'in maç sonu açıklamalarıyla direkt olarak yönetimi hedef aldığını belirten başarılı yorumcu, "Fatih Terim zor adamdır. İki senesi var. Normal ölçüde biri olsa yollarsın, vedalaşırsın. Hocam yaptığınla yönetimi bitiriyorsun dersin. Tamamen yönetimi hedef aldı, net. Çünkü belli, hoca ile ilgili kapalı kapılar ardında konuşulmuş ve hoca duyuyor. Türk futbol tarihinin bir numaralı teknik adamıdır ama zor adamdır. Neden hoca ile anlaşamazlar merak ediyorum" şeklinde konuştu.